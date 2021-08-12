مصر.. سلمى الشيمي تثير الجدل مجددا (صور)

أثارت عارضة الأزياء المصرية سلمى الشيمي الجدل بتصريحات تلفزيونية علقت فيها على بعض القضايا المرفوعة ضدها.

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وقالت الشيمي: "كل واحد حر، أنا حرة أرفع على أي شخص قضية، وأي شخص حر، والقضاء لدينا محترم، ولا يتأثر باللجان الإلكترونية ولا بالأقوال غير الحقيقية، أنا امرأة لا سند ولا ظهر، والقضاء لدينا محترم، وينصف المظلوم، أنا مش بعمل حاجة غلط، عارض الأزياء من حقه أن يرتدي أي شيء من أول البكيني حتى الفستان".

وتابعت أن الكثير عرض عليها المشاركة في بعض الأعمال الفنية، ولكنها قامت بتأجيل هذا الأمر، حتى تصقل مهاراتها من خلال الذهاب لبعض الورش الفنية، مضيفة أنها تحصل على ورشة في التمثيل الآن مع أحد الفنانين الكبار، وهذا الأمر أضاف لها الكثير من المهارات الفنية.

ولفتت إلى أن مصر بلد الموضة، خاصة أن القاهرة تحتوي على أكبر أسماء في عالم الموضة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الموضة يجب أن تُحترم، لأنها تزيد من الإقبال على السياحة إلى حد كبير.

المصدر: المصري اليوم