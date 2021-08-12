الكويت.. مواطنة مطلوبة ترفض الانصياع لأفراد دورية وتدهس شرطيتين

تعرضت شرطيتان تتبعان الأمن العام في الكويت، للدهس من قبل مواطنة على الدائري الثاني مقابل منطقة عبد الله السالم في العاصمة.

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وتتلخص الواقعة في أن إحدى الدوريات استوقفت مواطنة مطلوبة فرفضت الانصياع لأفراد الدورية لضبطها، فتمت الاستعانة بعسكريتين لإنزالها من سيارتها، لكنها تعمدت دهس الشرطيتين.

وتمت السيطرة على المواطنة ونقل العسكريتين للمستشفى، الأولى اشتباه كسر بالرجل والأخرى باليد.

المصدر:"الراي" الكويتية