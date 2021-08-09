مصر.. سمع بوفاة ابنيه في حادث فمات من هول الصدمة

توفي اليوم الاثنين رجل مصري يدعى ناجح كميل الموجه بالتربية والتعليم، والد الشقيقين ستيفن وديفيد ضحايا حادث تصادم طريق منفلوط عقب وفاة ابنيه متأثرا بالصدمة عندما تلقى النبأ.

وعقب ساعات من وفاة الشقيقين في الحادث، تعرض والدهما ناجح كامل لأزمة قلبية أودت بحياته حزنا على أبنائه.

ولقي شباب مصرعهم في حادث تصادم سيارتين بطريق منفلوط، بينهم شقيقان نتيجة احتراق سيارتين ملاكي عقب التصادم.

وتلقى اللواء عمر سويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة منفلوط، يفيد بمصرع كل من رامز مجدي صادق، ومصطفى حسين خليف، وديفيد ناجح كميل، وستيفين ناجح كميل في حادث تصادم لسياراتهم الملاكي بسيارة نقل واشتعال السيارتين، وتم نقل المتوفين لمستشفي أسيوط الجامعي لاستكمال الإجراءات القانونية لدفن المتوفين.

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الطالب ديفيد ناجح فهو من أبناء الجامعة المتميزين وأحد خريجي قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية والذي طالما كان له حضور مشهود بموهبته المتميزة في مختلف حفلات الجامعة خلال سنوات دراسته.

حادث بشع علي طريق الصعيد الزراعي

بين منفلوط والقوصيه محافظة اسيوط

أدى ل وفاة 4 شباب زي الورد

رامز مجدي صادق

مصطفي حسين خليف

ستيفين ناجح كميل

ديفيد ناجح كميل

خيرة شباب أسيوط

ضحايا حوادث الطرق في صعيد مصر

وفاة ناجح كميل والد ستيفين وديفيد

بعد ما عرف الخبر

حاجه توجع القلب pic.twitter.com/0jY3birA2u — D͜͡i͜͡a͜͡m͜͡o͜͡n͜͡d͜͡ 👈🏻🤷🏼‍♀️ñïñä (@diamond_mamy) August 9, 2021

المصدر: صحيفة "البوابة" المصرية