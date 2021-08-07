محاكمة طبيب مصري بتهمة تسميم زوجته البريطانية أثناء شعائر "طرد الجن" من جسدها

ألقت الأجهزة الأمنية في بريطانيا القبض على طبيب مصري بتهمة التسبب في تسمم زوجة المقيمة في إنجلترا أثناء ممارسة سلسلة من شعائر "الرقية الشرعية" على جسدها.

وقالت التحقيقات إن طبيب تخدير من الجنسية المصرية يدعى حسام متولي 61 سنة، طبق شعائر خطيرة تحت ذريعة "الرقية الشرعية" على زوجته كيلي ويلسون بمنزل الزوجين الكائن في جريمبسي بإنجلترا، مما تسبب في نقلها إلى المستشفي في حالة خطيرة.

ومثل الطبيب المصري حسام متولي أمام محكمة شيفيلد وسط إنجلترا، وقال إن زوجته كانت تعاني من فشل في العديد من أعضائها الحيوية في الفترة الأخيرة بسبب حقنها بمواد مخدرة.

وعلمت المحكمة خلال محاكمة المتهم التي استمرت 8 أسابيع أن الطبيب المصري يعمل طبيب تخدير بدائرة الصحة البريطانية، وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة، وأنه كان يعتقد أن ويلسون زوجته مسكونة بالأرواح والجن فقرر أن يعالجها بالرقية الشرعية.

وكان المتهم يعتقد أن أرواحا شريرة تلبست شريكة حياته، فقرر التخلص منها بتلاوة القرآن ودهن جلدها بالمياه المقدسة والزيوت، وعلمت المحكمة أن الطبيب المتهم أجرى عليها 250 من الشعائر، وأنه وثق عددا من التسجيلات على مدار 4 سنوات ابتداء من عام 2016.

واستمعت المحكمة إلى 300 مقطع مسجل، سمع فيها المتهم وهو يردد "بسم الله.. الله أكبر" بينما كان يحقن زوجته ببعض السوائل، وظهر متولي في أحد المقاطع وقد يقيد ويلسون زوجته برباط أسود، ثم ردد بعض التمائم وبدا أنه يتحدث إلى جنية تدعى ماجدولينا، ويسأل زوجته إن كانت شعرت بها، ثم ردد كثيرا عبارة "بسم الله.. اذهبي إليهم في رأسك".

المصدر: موقع "بي بي سي" البريطاني