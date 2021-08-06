مصر.. إصابة فنان كبير بأزمة قلبية مفاجئة

تعرض الفنان المصري الكبير، صلاح عبدالله، لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

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وقال مصدر إن الفنان القدير صلاح عبدالله قام بتركيب دعامة في القلب في إحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تعب شديد أصابه خلال الفترة الماضية، أثر عليه، مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية من قبل الأطباء المعالجين له.

من جانبها قالت ابنته دنيا، إن حالة والدها الفنان استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى اليوم الجمعة.

وأكدت دنيا صلاح عبدالله أن الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوع كامل في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسة عمله الفني.

المصدر: المصري اليوم