مصر.. صورة لفنان مشهور راحل تثير جدلا وابنته ترد

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا للفنان الراحل أحمد راتب قبل رحيله والتى يظهر فيها وهو يرتدي ملابس داخلية وهو الأمر الذي آثار حفيظة ابنته لمياء.

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وجاءت جميع التعليقات التى تم تداولها بصحبة الصور كنوع من السخرية على الفنان الراحل أحمد راتب وهو الأمر الذي دفع لمياء لفتح النار على السوشيال ميديا وما يتم تداوله بهدف إثارة الجدل وكسب التريند.

وعلقت لمياء راتب على صور والدها في منشور لها: "لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.. يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزين تلموا لايكات تافهة زي صفحاتكو، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه.. للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره، الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه، لأنه كان على سجيته طول عمره".

وأثارت هذه الصور حالة من الجدل الواسع وقت تداولها حيث اتهم البعض الفنان أحمد راتب إنه يعاني من قلة العمل إلا أن اتضح أن هذه الصور هي من كواليس فيلم بعنوان "مراتي في الكلبش" والذي شارك في بطولته مع الفنانة نهال عنبر.

المصدر: صدى البلد