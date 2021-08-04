جريمة تهز المغرب.. شاب مختل عقليا يذبح والدته ويتجول حاملا رأسها

هزت مدينة الدار البيضاء المغربية اليوم الأربعاء جريمة مروعة، حيث قطع شاب ثلاثيني رأس والدته وتجول به في أزقة الحي الأتاسي بالعاصمة الاقتصادية للبلاد.

وحسب مصادر محلية، فإن الجاني يعاني من اضطربات نفسية خطيرة، وأمضى عقوبة السجن عشر سنوات على ذمة جرم إرهابي، وكان يتوعد والدته بين الفينة والأخرى ويهددها بالتصفية الجسدية دون أن يتوقع المحيطين به تنفيذ تهديده.

واستنكر جيران وعائلة الأم الطريقة التي نفذ بها الابن جريمته، حيث اهتدى المارة إلى مكان الرأس المقطوعة بمنطقة خلاء، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ المتعين في هذا الجانب.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية