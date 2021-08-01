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لبنان.. مقتل مواطن في حفل زفاف على خلفية "قضية ثأر" (فيديو)

مجتمع

لبنان.. مقتل مواطن في حفل زفاف على خلفية
Reuters MOHAMED AZAKIR
عنصر من الأمن اللبناني
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أقدم رجل من "عرب خلدة" في لبنان، على قتل المواطن، علي شبلي، خلال حفل زفاف في منطقة الجية، ليلة أمس السبت، على خلفية "قضية ثأر"، وفق بعض وسائل الإعلام اللبناني.

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وبعد مصرع صاحب "سنتر شبلي" في خلدة، فرض الجيش اللبناني على الفور طوقا أمنيا في محيط "السنتر".

وفي مقاطع فيديو متداولة، يظهر الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه خلال حفل الزفاف وأمام الحاضرين.

وسادت حالة من التوتر في المنطقة بعد إطلاق النار، وأفادت معلومات بأن اتصالات جرت بين الأحزاب والأجهزة الأمنية لضبط الأمور في خلدة.

من جانبها، أصدرت عشائر "عرب خلدة" بيانا قالت فيه: "نحن عشائر العرب في لبنان.. من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثائر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين، وإن ما حصل اليوم بمقتل علي الشبلي ليس إلا أخذ بثأر، والقاتل شقيق المقتول حسن غصن". 

المصدر: "الجديد" + "لبنان 24"



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