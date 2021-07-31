لبنان.. إشكال تطور إلى إطلاق نار بين أهالي ولاجئين سوريين في بلدة بقاعية

تطور إشكال بين أهالي بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي بلبنان، ولاجئين سوريين في مخيم عند أطراف البلدة، إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط جريح.

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وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن إشكالا وقع اليوم السبت، بين شبان من بلدة خربة قنافار وسوريين في مخيم للنازحين في منطقة دواوير الخوخ عند أطراف البلدة، تطور إلى استخدام الأسلحة الفردية، ما أدى إلى إصابة سوري بجروح نقل على أثرها إلى مستشفى خربة قنافار، ومن ثم إلى مستشفى فرحات في جب جنين للمعالجة.

وأكدت الوكالة أن الأجهزة الأمنية تدخلت واتخذت إجراءات بحق مطلقي النار، وأوقفت عددا منهم، وعملت على إعادة الهدوء إلى البلدة.

وتقول الأمم المتحدة أنه في نهاية العام 2020، تم تسجيل حوالي 865,531 لاجئا سوريا لدى المفوضية في لبنان، وهو انخفاض قدره 49,117 (5.4%) منذ نهاية عام 2019.

المصدر: الوطنية للإعلام