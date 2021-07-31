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مصر.. مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء خلاف على بيع منزل

مجتمع

مصر.. مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء خلاف على بيع منزل
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
سيارة تابعة للشرطة المصرية
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توفي شاب وأصيب 2 آخران بالخرطوش، نتيجة مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على بيع منزل بينهما في المحمودية بالبحيرة بمصر.

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وتلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة المحمودية، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلتين في منطقة تورنو بمركز المحمودية، ومقتل أحد الأشخاص وإصابة 2 آخرين.

وكشفت تحريات الأمن المصري أن هذه المشاجرة حصلت نتيجة وجود نزاع بين العائلتين على بيع منزل، ورغبة الطرف الآخر في شرائه.

من جانيها، باشرت النيابة العامة في التحقيق، مع التحفظ على جثة الشاب.

المصدر: بوابة الأهرام

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