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مصر.. مصدر أمني يتحدث عن مصير مجهول ينتظر جثمان الراقصة المقتولة على يد شاب

مجتمع

مصر.. مصدر أمني يتحدث عن مصير مجهول ينتظر جثمان الراقصة المقتولة على يد شاب
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أكد مصدر أمني مصري أن جثة الراقصة الفلبينية التي لقت مصرعها على يد شاب في التجمع الخامس، مصيرها مجهول.

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وأضاف أن مشرحة زينهم استلمت جثمان القتيلة يوم الجمعة الماضي كجثة مجهولة الهوية، وجرى ترقيمها وثبوتها في دفتر الجثث المجهولة الخاص بمشرحة زينهم.

وتابع أن مصلحة الطب الشرعي في انتظار قرار من النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في القضية لتصحيح وضع جثمان المتوفية من جثة مجهولة إلى جثة معلومة الهوية، لا سيما أنه جرى التعرف على هويتها والعثور على جواز سفرها بحوزة المتهم بقتلها.

وأوضح أن "حالة الراقصة الفيتنامية تختلف كثيرا كون أسرتها خارج البلاد، وربما يأتي مسؤول من سفارة بلدها وينهي الإجراءات بالتنسيق مع النيابة العامة المصرية".

وكشف التشريح أن سبب الوفاة أسفكسيا الخنق، فيما خلصت التحريات إلى أن المجني عليها كانت تعمل راقصة وأن شابا مقيما في السويس اعترف بارتكابه الجريمة بسبب خلافات مالية مع القتيلة.

المصدر: الوطن

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