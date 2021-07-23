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مصر.. فيديو لفتاة مكبلة من قدميها يثير جدلا واسعا والأمن يكشف التفاصيل

مجتمع

مصر.. فيديو لفتاة مكبلة من قدميها يثير جدلا واسعا والأمن يكشف التفاصيل
Reuters
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كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات تداول مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة بالعقد الثالث من عمرها مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها بسرير داخل منزل ومصابة ببعض الكدمات.

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بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد من تحديد هوية الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة جامعية، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وأضافت التحريات أن والدها قيدها بالمنزل لوجود خلافات أسرية، وسابقا تقدم أحد الأشخاص لخطبتها، ورفضت الأسرة ذلك، وقيدتها في محاولة لمنعها من التواصل مع الشخص المذكور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأيدت الفتاة ما جاء في التحريات، رافضة اتهام والدها بالتعدي عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبي عليها.

المصدر: مصراوي

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