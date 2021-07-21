مصر.. بلاغ من سيدة سعودية ضد شاب مصري يضعه في ورطة

كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة اتهام سيدة سعودية لشاب يقيم في مركز قويسنا بمصر، بعد اتهامها له بالتحصل على أموال ورفضه الزواج منها.

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وأوضح المصدر أن الشاب المتهم من قبل السيدة السعودية، أكد أمام جهات التحقيق أن السيدة تريد الزواج منه، وأنه رفض ذلك.

وأشار المصدر إلى أن "الشاب يعمل بمخبز، ورفض الزواج من سيدة سعودية، بعدما أتت إلى المنوفية لإتمام الزيجة، ولكنه تهرب منها ورفض الزواج، ما جعلها تقدم بلاغ ضده بالتحويلات التي أرسلتها له، خلال العامين السابقين والتي تصل قيمتها إلى 90 ألف جنية، وكانت تنوي الإقامة في مصر وعدم العودة مرة أخرى لبلدها".

وكانت سيدة سعودية، قد "حررت محضرا ضد شاب من محافظة المنوفية، بعد رفضه الزواج منها وتهربه، بعد وجودها في مصر ومطالبتها بإتمام الزيجة، مؤكدة أنها أرسلت له أموالا على مدار عامين بعد معرفتها به عن طريق شبكة الإنترنت".

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا من القبض على الشاب ويدعى "ع، م، ع" 19 عاما، مقيم ميت سراج دائرة مركز قويسنا، للتحقيق فيما ادعته السيدة الخليجية، وتم استكمال الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24