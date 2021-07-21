مصر.. ابنة فنان مشهور تثير الجدل بصورة جريئة وتضطر لحذفها بعد هجوم واسع

أثارت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صورة جريئة وسرعان ما حذفتها بعد عدة دقائق.

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وتعرضت أسما لهجوم كبير، لتنشر صورة أخرى مرفق بها اعتذار لمتابعيها عن الصورة الجريئة، لتتصدر أسما شريف منير تريندات السوشيال ميديا، ويتبادل المتابعين منشور اعتذارها على نطاق واسع مرفقين به الكثير من التعليقات الجدلية.

وحرصت أسما شريف منير، على حذف صورتها الجريئة، ونشر صورة جديدة على قدر كبير من الاحتشام، وعلقت عليها برسالة اعتذار، قائلة: "أنا مسحت الصورة اللي فاتت، وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر، وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت إني عايزه ألبس لبس حلو وبناتي كده، وأفرح أني بقى شكله حلو عليا".

وأضافت أسما شريف منير: "بس الصح صح مش هقاوح، أنا اصلا مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي، بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فاهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر.. وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو، عشان أشجع نفسي والبنات اللي بتتابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب إن الواحد يعترف بغلطه، وطول الوقت يحاول إنه يبقي أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق.. كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم".

المصدر: الوطن