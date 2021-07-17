الإفتاء الأردنية توضح العمر الشرعي لأضحية العيد والنوع المفضل

قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء الأردنية حسان أبو عرقوب إن الأضحية من شعائر الله العظيمة، التي يحرص المسلمون على أدائها، موضحا النوع الأفضل من الأضاحي وعمرها الشرعي.

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وأضاف أبو عرقوب في تصريح لوكالة "بترا" الأردنية "أن الأضحية هي ما يذبح في عيد الأضحى، من الإبل أو البقر أو الغنم تقربا إلى الله تعالى.

وحول العمر المعتبر شرعا في الأضحية، بين "أنه على الأبل أن تكون قد أتمت خمس سنوات، وفي البقر أتمت سنتين، وفي الغنم سنة، ويرخص في الضأن ما أتم ستة أشهر فما فوق، على أن يكون قد أجدع لافتا إلى أن أفضل الأضاحي من حيث الحجم أسمنها".

وأكد أبو عرقوب، أن "ذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة وذبح سبع شياه أفضل من ذبح بقرة، ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن ذلك، وأن يشهد ذبحها، ولا يشترط ذلك".

وفيما يخص الاشتراك في الأضحية قال "يجوز الاشتراك في أضحية من الإبل أو البقر ولو اختلفت نية المشتركين، كأن أراد بعضهم الأضحية والآخر العقيقة، ويجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليضحي، ويكون لهم أجر الصدقة وهو يشركهم في الثواب".

المصدر: بترا+عمون