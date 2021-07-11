الأردن يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

أعلن مفتي عام الأردن، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن اليوم الأحد، هو غرة ذي الحجة، وعليه يكون يوم الاثنين 19 يوليو يوم الوقوف بعرفة، ويوم الثلاثاء 20 يوليو، عيد الأضحى المبارك.

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ورفع مفتي المملكة إلى الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأسرة الهاشمية، والأمتين العربية والإسلامية، "أسمى آيات التهنئة والتبريك، بحلول هذه الأيام الفضيلة، وعيد الأضحى المبارك".

ومن بين الدول العربية كانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن وقفة عرفة ستكون في 19 يوليو، وعيد الأضحى في الـ 20 من الشهر ذاته.

المصدر: "عمون"