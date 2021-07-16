رحالة سعودي يسلك طريق الحج القديم على ظهر جمله (فيديو)

انطلق رحالة سعودي منذ 25 يوما راكبا جمله إلى مكة المكرمة عبر طرق الحج القديمة، قاطعا أكثر من 675 كم لأداء مناسك الحج والطواف في المواقع التاريخية خلال رحلته.

الرحالة السعودي عثمان الشاهين البالغ من العمر 50 عاما كانت بداية رحلته من مقر سكنه من خميس مشيط وقطع 675 كم وصولا إلى مكة المكرمة خلال 25 يوما.

واجتاز الشاهين خلال رحلته عدة أماكن أثرية منها طريق الفيل، وقرى ثمودية.

#بسلام_آمنين | تقرير.. قصة الرحالة عثمان الشاهين الذي استخدم الجمل في رحلة الحج بدلًا من وسائل النقل.#قناة_السعوديةpic.twitter.com/ILgJtMwHFZ — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 14, 2021

المصدر: تويتر