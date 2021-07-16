روان بن حسين: بلدي منعتني من وداع والدتي

الصورة من حساب روان بن حسين على "انستغرام"

كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، أنها لن تتمكن من المشاركة في تشييع والدتها في الكويت، بعد أن منعتها السلطات من الدخول إلى بلدها بسبب لقاح فيروس كورونا.

وعبرت روان عن حزنها الشديد من خلال منشورات عبر خاصية "ستوري" عبر "انستغرام".

وكتبت روان" بلادي وإن جارت علي عزيزة... أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة إني أكون جنب أخوي وإخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي.. ليش؟...لإني أخذت لقاح "سينوفارم" المعتمد من دولة الإمارات وباقي دول العالم إلا وطني الحبيب الكويت".

وأضافت: "هل يعقل هذا؟ بلدي غالية علي ولحم أكتافي من خيرها، بس ما توقعت يجي اليوم اللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقي. حسبي الله ونِعم الوكيل".

بعدها، قالت بن حسين في منشور آخر: "وصلتني قبل دقائق معلومات تفيد بأن قانون عدم السماح خروج المواطنين الملقحين بلقاحات غير معتمدة من الكويت، سيتم تطبيقه ابتداء من 1 آب .. إن شالله راح اقضي كم يوم في وطني وبين أهلي وأزور قبر حبيبتي اللي فقدتها".

المصدر: "خبرني" + RT