إيران.. ضبط كمية من النبيذ الأحمر في بئر جافة غربي البلاد (فيديو)

اكتشفت الشرطة الإيرانية كمية من النبيذ الأحمر المهرب مخبأة في بئر جافة في إحدى قرى غربي البلاد.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات لضباط الشرطة وهم يضخون النبيذ من برميل في البئر.

وذكر التقرير أن الحادث وقع في قرية بالقرب من مدينة خرم آباد، على بعد 380 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طهران.

وتعلن الشرطة الإيرانية من حين لآخر عن عمليات ضبط تتعلق بالكحول، على الرغم من أن الفودكا المصنعة محليا وأنواع الخمور والنبيذ الأخرى، والعلامات التجارية الأجنبية المهربة، يتم تداولها في السوق السوداء للبلاد.

ويمكن معاقبة المسلم الذي يشرب الخمر في إيران بـ80 جلدة وغرامة مالية، ومع ذلك، يسمح للأقليات المسيحية واليهود والزرادشتيين بتناول المشروبات الكحولية في غير الأماكن العامة.

المصدر: أ ب