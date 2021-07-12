القبض على شخص ادعى أنه "المهدي المنتظر" في مصر

مرة جديدة يظهر شخص يدعي أنه "المهدي المنتظر"، وآخر "الهداة" في محافظة الغربية في مصر كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ورقم هاتف جوال في "دعوته"

وسائل إعلام مصرية ذكرت أن الأجهزة الأمنية قبضت على (محمد م. ح) بمركز قطور، يدعي أنه "المهدي المنتظر"، ونقلت عن مسؤول أمني أن "المهدي" كان يستخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، ومن خلالها كان يحاول حشد مريدين، وإقناعهم أن "أعوان الدجال" يطاردونه، ويحاولون إعاقته عن نشر الإسلام.

المسؤول الأمني قال إن المتهم وضع لافتة على باب منزله، تقول: "دار المهدي المنتظر"، ودوّن عليها رقم هاتفه المحمول، و"زعم أنه يقوم بتحفيظ القرآن".

وظهر المتهم في تسجيل مصور سجله أحد الناشطين يقول فيه "طالما هناك دجال موجود يجب أن يكون هناك مهدي منتظر" ويضيف "نحن في زمن المسيح الدجال، والناس لازم تعرف".

وحول اللافتة: يقول إنها معلقة على باب منزله منذ أكثر من 4 أشهر.

وما الدافع لذلك؟ يقول إنه يمشي بأمر الله، ويتحرك بتعليمات من الله.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المسؤول الأمني أن أجهزة الأمن تتبعت صفحة يديرها المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت في مايو من العام الماضي على موظف إداري في محافظة البحيرة في مصر ادعى أيضا أنه "المهدي المنتظر".

وفي عام 2017 قبضت تلك الأجهزة على شخص بالادعاء ذاته، وحكمت عليه المحكمة بالحبس سنتين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية