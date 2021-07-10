انتقدت الإسلام بشدة.. عميد مسجد باريس يهدي مراهقة فرنسية مصحفا ويقودها في جولة داخل المسجد (فيديو)

استقبل عميد مسجد باريس الكبير يوم الجمعة المراهقة الفرنسية ميلا (18 عاما) والتي أحدثت قضيتها جدلا خلال الأشهر الماضية بعدما انتقدت الإسلام والقرآن بشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال الزيارة التي وصفتها ميلا بأنها فرصة "لتهدئة الأمور للجميع"، قادها عميد المسجد شمس الدين حفيز في جولة داخل مبنى المسجد المزخرف وقاعة الصلاة والمنارة واطلعت الشابة كذلك على مكتبة المسجد والمنبر والمئذنة وتلقت شروحات عن المسجد ودوره ومكانته لدى المسلمين.

كما أهدى عميد المسجد مصحفا بغلاف وردي مترجما للغة الفرنسية للشابة الفرنسية، التي قالت بعد تسلمها القرآن الكريم "إن الهدية تمثل رمزا للسلام بالنسبة لي".

وذكر حفيز الشابة ميلا في ختام الجولة التي دامت ساعتين وتحت حراسة مشددة أن مسجد باريس "مفتوح لها في أي وقت"، مضيفا أن أبواب هذا الصرح الديني مفتوح للجميع كذلك من أجل إظهار حقيقة ما يعنيه الإسلام.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إدانة محكمة فرنسية لـ 11 شخصا من بين 13 وجهت إليهم التهم بالتهديد والتحرش بميلا بعد محتواها المعادي للإسلام، ما أجبرها على تغيير مدرستها كما دفع بالشرطة إلى تأمين الحماية لها بشكل دائم.

وأنزلت أحكام مختلفة بالسجن النافذ بحق المدانين الـ 11، تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بلغت قيمتها 1770 يورو على كل واحد.

والحكم الصادر في فرنسا يعد الأول من نوعه، حيث أنشأت محكمة باريسية متخصصة بالجرائم التي تحدث في المجال الافتراضي، ومن ضمنها جرائم التحرش والتنمر والتمييز.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية