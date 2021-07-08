سوريا.. "جنائي حلب" يكشف ملابسات قتل فتاة طعنا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع الأمن الجنائي في مدينة حلب تمكن من كشف ملابسات مقتل فتاة طعنا في حي باب النيرب.

وقالت الوزارة إن الفرع تمكن من معرفة هوية قاتل الفتاة (غصون ـ ن)، وأوضحت أن التحقيقات مع القاتل أفضت إلى اعترافه بقتل المغدورة عبر طعنها عدة طعنات في الظهر والصدر بآلة حادة (سكين).

وأضافت أن القاتل (يوسف ـ ن)، قام بعد قتلها بسرقة طوق ذهبي (سنسال)، وجهازين خليويين و200 ألف ليرة سورية وبعض الإكسسوارات من منزلها، وإخفائهم ضمن خزان المياه في سقيفة منزله.

ولم توضح الوزارة مزيدا من التفاصيل حول ما إذا كانت السرقة هي هدف القتل، واكتفت بالإشارة إلى أنه ثمة "خلاف بينهما".

وأشارت الوزارة إلى أن كامل المسروقات المذكورة استُردت، إضافة إلى مصادرة أداة الجريمة.

المصدر: RT