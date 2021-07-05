3 سعوديين يحررون بقرة بحر علقت في شباك الصيادين

تمكن 3 مواطنين من أبناء محافظة الوجه بالسعودية من تحرير بقرة بحر علقت في شباك الصيادين، إيمانا منهم بأهمية الحفاظ على الحياة البيئية بالمنطقة.

وقال أحد الشباب ويدعى عطا الله محمد البلوي: "كنت في رحلة بحرية مع اثنين من الأصدقاء جنوب المحافظة على بعد 25 كلم تقريبا بقصد السباحة والغوص، وأثناء الغوص لاحظ صديقي ماجد سالم البلوي وجود حركة غير اعتيادية لمياه البحر".

وأضاف أنه "بتوجهه لموقع هياج المياه وجد كائنا لم يتبين له نوعه، وقام بمناداتي وعبدالله البلوي، وبعد معاينة ذلك الحيوان تبين أنه من الحيوانات الثدية من رتبة الخيلاني مثل حيوان الأطوم البحري، ويعرف باسم (خروف البحر)، ويسمى أيضا (بقرة البحر)، كان يحاول تحرير نفسه من شبكة قديمة للصيادين أهملها أصحابها منذ فترة".

وتابع: "الحيوان علق بها أثناء اقترابه من الشاطئ، وعلى الفور قمنا بسحب الشباك إلى منطقة يكون فيها منسوب المياه أقل غزارة، بحيث نتمكن من الوقوف على الأرض، وبواسطة سكين تمكنا من تحريره".

وأشار إلى أن العملية استغرقت 25 دقيقة لشدة متانة تلك الشباك.

المصدر: "عكاظ"