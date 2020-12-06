روسيا.. العثور على حيوانات فقمة نافقة على شواطئ قزوين

أعلنت النيابة العامة في جمهورية داغستان الروسية، أنها تحقق في معلومات تتحدث عن العثور على حيوانات فقمة نافقة على شواطئ بحر قزوين.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية عن العثور على 17 من حيوانات الفقمة النافقة على شواطئ بحر قزوين.

وقال زاور جابيزوف مدير مركز الحفاظ على الطبيعة في بحر قزوين، إن أكثر ما يهدد حيوانات الفقمة، الشباك البلاستيكية الصينية الصغيرة المتشابكة التي يستخدمها الصيادون.

وأضاف: "تتخبط الفقمة بها وتعلق وتموت"، وشدد على ضرورة حظر بيع مثل هذه الشباك.

المصدر: إنترفاكس