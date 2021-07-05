دوقة كامبريدج تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

دخلت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وزوجة الأمير البريطاني وليام العزل الذاتي، وألغت جميع مواعيدها بعد أن ثبتت إصابة شخص بفيروس كورونا كانت قد خالطته.

وقال متحدث باسم قصر كينزنغتون "إن دوقة كمبردج خالطت الأسبوع الماضي شخصا اتضح بعد ذلك بالفحص إصابته بكوفيد-19".

كما أضاف "أنها لا تشعر بأي أعراض لكنها تتبع كل الإرشادات الحكومية ذات الصلة ودخلت في عزل ذاتي في المنزل".

وبموجب القواعد البريطانية الحالية، يجب على المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الحجر الصحي في المنزل لمدة 10 أيام.

يشار إلى أن كيت، زوجة حفيد ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، كانت قد حضرت عددا من الفعاليات الأسبوع الماضي، أهمها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تحضر حفلا بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس خدمة الصحة الوطنية البريطانية يوم الاثنين مع الأمير وليام، الذي لم يطلب منه الأطباء عزل نفسه.

وكان الأمير وليام نفسه، قد أصيب بالمرض في أبريل الماضي، في الوقت ذاته تقريبا الذي أصيب فيه والده ولي العهد الأمير تشارلز وكانت حالته حينها سيئة جدا، بحسب ما نقلت آنذاك وسائل الإعلام البريطانية.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية