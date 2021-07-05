مصر.. أول ظهور للفنان شريف الدسوقي بعد بتر قدمه وخروجه من المستشفى

نشر نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، فيديو للفنان شريف دسوقي عقب خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى فيه علاجه، بعد بتر قدمه بسبب مشاكله الصحية التي تعرض لها.

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التقى دسوقي عقب خروجه من المستشفى بالفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم خلال جلسة ودية جمعتهم فى أول ظهور له هو جالس على كرسي متحرك قبل تركيب الطرف الصناعي، حيث ظهر في الجلسة وهو يشدو بأغنية.

وتحدث الفنان شريف دسوقي عن أمنيته خلال الفترة المقبلة، بعد بتر قدمه، ودخوله مستشفى التأهيل النفسي، ثم استعداده للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية.

وقال شريف: "أنا حلم حياتي أحصل على جائزة وعلم مصر يرفع من خلفي على موسيقي السلام الجمهوري، وهذه الخطوة اقتربت بشدة، فأشكر رئيس الجمهورية على دعمي خلال الفترة الأخيرة".

وكشف شريف دسوقي عن مستقبله الفني خلال الفترة المقبلة، وقال: "عندي فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، هروح لهم من أجل التصوير خلال الأسبوع المقبل لأن المشاهد معظمها وأنا جالس".

وبشأن مشاريعه الأخرى أوضح دسوقي: "المشاهد التي بها حركة سينتظرون شهر ونصف الشهر، مر منها 25 يوما، وسيتم تركيب الطرف الصناعي ثم أقوم بجلسات العلاج الطبيعي".

المصدر: الوطن