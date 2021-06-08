الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه: "رجلي سبقتني للجنة" (فيديو)

حرص الفنان المصري شريف دسوقي على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالته الصحية بعد بتر قدمه.

وأكد شريف دسوقي أن حالته الصحية تشهد تحسنا كبيرا، ولا يزال يخضع لجلسات التأهيل النفسي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

إقرأ المزيد

وقال شريف دسوقي خلال حوار مع صحيفة "الوطن": "أنا بخير الحمد لله كويس.. أدامي فترة قريبة لحد ما أخرج من المستشفى.. ويلا بينا نشتغل ونرجع زي الأول".

ووصف الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وبتر قدمه بـ"الابتلاء"، حيث قال: "لازم أشكر ربنا على كده.. لأن اللي بيحبه ربه يبتليه.. وأنا راضي بالابتلاء ده ومفيش أحسن من كده.. ربنا مهما شكرته مفيش أحن منه".

وأردف قائلا: "واحد قالي بعد عملت عملية البتر: الحتة دي سبقتك للجنة".

ودخل شريف دسوقي في نوبة بكاء خلال الحوار على إثر الاتهامات التي وُجهت له مؤخرا من قبل البعض، بممارسته استعطاف الجمهور، بعد عملية بتر قدمه، قائلا: "أفوض أمري إلى الله".

واشتهر شريف دسوقي بشخصية "سبعبع" من خلال مسلسل "بـ100 وش" أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والذي عرض في دراما رمضان 2020، كما يعرض له حاليا فيلم "ماما حامل" الذي يشارك في بطولته إلي جانب ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الأتربي ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية