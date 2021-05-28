مصر.. ظهور الفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه (صور)

ظهر الفنان المصري شريف دسوقي، بعد بتر قدمه وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تقديم العلاج له على نفقة الدولة.

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وقامت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وبطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، بزيارة الفنان شريف الدسوقي بالمستشفى، مساء الخميس.

ونشرت الفنانة نهال عنبر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور على هامش الزيارة، معلقة عليها بقولها: "ألف حمد لله على سلامة الفنان شريف الدسوقي.. تمت العمليه بنجاح ونسأل الله يتمم شفاه على خير.. ويرجع لبيته بالسلامة ويرجع لشغله ولفنه.. ويرجَّع الضحكة الحلوة على الشاشة من تاني.. اللهم أمين يارب العالمين".

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت الثلاثاء الماضي، عبر حسابها على "فيسبوك" بتر قدم الفنان شريف الدسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكتبت بدرية طلبة: "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير".

المصدر: وسائل إعلام مصرية