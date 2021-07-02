الفنانة إليسا تقارن بين" لبنان في زمن السعودية" و"لبنان في زمن إيران"

ردت الفنانة اللبنانية إليسا في رد على تغريدة انتقدتها على "تويتر" بالقول "يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني... شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران".

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وكتبت: "مع إنو this account is fake (هذا الحساب مزيف) يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران!".

مع انو this account is fake

يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني 🤣🤣

شفنا العز ايام السعودية وعم نشوف الزل ايام ايران !! https://t.co/EEYkEHUwMx — Elissa (@elissakh) July 2, 2021

وكانت إليسا غردت على حسابها في وقت سابق: "أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان".

أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان #صار_الوقت — Elissa (@elissakh) July 1, 2021

وأعاد أكاونت على موقع "تويتر" مشاركة تغريدة الفنانة اللبنانية، قائلا: "مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة بالسعودية".

مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة ب #السعودية 😂😂 https://t.co/zqG8gZuWSc — Carlos Akiki (@CarlosAkiki4) July 2, 2021

المصدر: RT+تويتر