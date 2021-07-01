تحركات جديدة في مصر ضد حمو بيكا

أصدرت نقابة الموسيقيين في مصر عدة قرارات لمتابعة تنفيذ قرار منع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات.

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وقامت النقابة بمخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربي المهرجانات منها "يوتيوب" و"فيسبوك".

وقال طارق مرتضى متحدث نقابة الموسيقيين إن النقابة ستلاحقهم ببلاغات رسمية حال اختراقهم للقرار الصادر، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معهم لإحياء أى حفلات.

وأضاف مرتضى، أنه تمت بالفعل مخاطبة إدارة "يوتيوب" و"فيسبوك" لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات في إجراء جديد بعد قرار إيقافهم ومنع التعامل معهم، لما يؤثر ذلك على الصالح العام حسب وصفه.

وأكد متحدث نقابة الموسيقيين أن قرار المنع ليس تعسفيا، لكن جاء نتيجة فشل حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات في اجتياز اختبارات الغناء داخل النقابة على أيدى كبار الموسيقيين الذين وجدوا أنهم لا يمتون للغناء بأي صلة، وبناء عليه تم إصدار القرار.

وتابع متحدث نقابة الموسيقيين أن من حق هؤلاء وعلى رأسهم حمو بيكا التقدم مرة أخرى لاختبارات النقابة فيما بعد، لكن مسألة نجاحهم أو رسوبهم تعود للجنة التي ستقوم باختبارهم.

المصدر: اليوم السابع