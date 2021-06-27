نقابة الموسيقيين المصرية تمنع حمو بيكا وعنبة وموزة من الغناء رسميا

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بمنع التعامل مع مطربي "المهرجانات" حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة.

وقالت النقابة التي يرأسها الفنان هاني شاكر في بيان لها إن "نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع كل من حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة".

وأضافت أنه "يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

وكان شاكر أعلن في تصريح أن "حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلى شعبة المونولوغ"، موضحا أنه "يدرس ذلك وسيقوم بعرضه على مجلس النقابة للبت فيه".

وأضاف أن "تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع وللقدرة على التحكم في ما يقدمونه على مستوى الموسيقى والكلمات، رغم عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس".

المصدر: "اليوم السابع"