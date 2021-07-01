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تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الإفريقي في دبي

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تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الإفريقي في دبي
Reuters
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تمكنت بلدية دبي من تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الإفريقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للبلدية عبر موقع "تويتر".

وظهر الطائر، الذي يشار إليه أيضا بـ"Vanellus senegallus"، في محمية جبل نزوى، إضافة إلى محمية دبي الصحراوية.

ووثقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو.

وأشار الموقع الرسمي لبلدية إمارة الفجيرة عبر الإنترنت إلى نجاح فريق في محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة بتوثيق البومة العمانية، التي لم تر قط بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة في يوليو من عام 2020.

المصدر: RT

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