تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الإفريقي في دبي

تمكنت بلدية دبي من تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الإفريقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للبلدية عبر موقع "تويتر".

وظهر الطائر، الذي يشار إليه أيضا بـ"Vanellus senegallus"، في محمية جبل نزوى، إضافة إلى محمية دبي الصحراوية.

ووثقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو.

سجلت #بلدية_دبي أول ظهور لطائر القطقاط الأفريقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في محميَتي جبل نزوى ودبي الصحراوية، وقد وثّقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو 2021. pic.twitter.com/2Mva6QqKaO — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) June 29, 2021

وأشار الموقع الرسمي لبلدية إمارة الفجيرة عبر الإنترنت إلى نجاح فريق في محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة بتوثيق البومة العمانية، التي لم تر قط بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة في يوليو من عام 2020.

المصدر: RT