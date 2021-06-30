موسكو ثانية في تصنيف مبتكرات أوروبي

احتلت موسكو المرتبة الثانية في تصنيف Global Startup Index 2021 الأوروبي الذي أعده مركز Startupblink السويسري الإسرائيلي للبحوث العلمية.

وشغلت لندن المرتبة الأولى في التصنيف. واستطاعت موسكو التقدم على باريس التي احتلت المرتبة الثالثة.

إقرأ المزيد

وقالت نائب عمدة موسكو، ناتاليا سيرغونينا:" إن موسكو أصبحت ثانية في أوروبا وتقدمت على المدن المنافسة لها باريس وأمستردام وبرلين. وذلك بفضل برامج التنمية التي طوّرتها بلدية موسكو في المجال التكنولوجي. وإننا سنواصل دعم المبتكرين وشركات المبتكرات بأموال وتوصيات وخدمات جديدة ومشاريع بنيوية وتنويرية".

يذكر أن مركز Startupblink يقوم كل عام بإعداد تصنيف شركات المبتكرات بناء على قاعدة البيانات واسعة النطاق التي تشمل ما يزيد عن ألف مدينة و70 ألف شركة للمبتكرات و800 شركة ذات الاستثمارات النامية. ويأخذ التصنيف بالحسبان بالدرجة الأولى عدد شركات المبتكرات ونوعيتها وكمية المنشآت التابعة لبنية المبتكرات التحتية وكذلك حجم الاستثمارات.

وقال رئيس إدارة الأعمال والتنمية الابتكارية في بلدية موسكو، أليكسي فورسين، إن موسكو لا تزال ضمن المدن الثلاث الأولى في التصنيف بفضل برنامج تطوير قطاع الأعمال التكنولوجية الذي يسمح بتجربة المبتكرات الجديدة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وتطبيقها في المرافق الإنتاجية المختلفة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص.

يذكر أن موسكو قد دخلت العام الجاري تصنيف تطوير المبتكرات للمدن العشر العالمية الكبرى. وشغلت هناك المكانة التاسعة، كما كان الحال العام الماضي وتقدمت على طوكيو ونيودلهي وسيئول وشيكاغو، مع العلم أن سان فرانسيسكو ونيويورك وبكين شغلت المراتب الأولى والثانية والثالثة سابقا في التصنيف المذكور.

المصدر:Rambler