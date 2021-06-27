السعودية..الاستعداد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة

أفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة، تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبا، الأربعاء المقبل.

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هذا وسيجري أيضا الأربعاء المقبل، تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا، من الجهات الأربع من الكعبة المشرفة.

وذلك يأتي كما جرت عليه العادة السنوية استعدادا لموسم حج 1442 هجري (2021 ميلادي).

المصدر: "سبق"