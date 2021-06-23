الجزائر.. قضية غش في الامتحانات "عن بعد" تقود طالبا إلى السجن

ذكر موقع قناة تلفزيون النهار الجزائرية أن قاضي الجنح بمحكمة العوينات بولاية تبسة أمر بوضع طالب في الثانوية العامة رهن الحبس المؤقت، بتهمة محاولة الغش.

ونقل الموقع عن بيان صادر عن النائب العام بمجلس قضاء تبسة، أن مترشحا حرا ضبط متلبسا "بتصوير موضوع امتحان ومحاولة إرساله عبر تطبيق إلكتروني، ويتعلق الامتحان بمادة اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة".

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وأوضح البيان أن الحادثة سجلت بمركز للامتحان بثانوية مخازنية مبروك بمدينة الونزة، مشيرا إلى أن رئيس مركز الامتحانات والمسابقات لنيل شهادة البكالوريا، قام بتحرير محضر غش ضده، كما تم أيضا إخطار النيابة ليتم تحقيق ابتدائي في القضية.

وعقب انتهاء التحقيق الابتدائي المفتوح، مثل المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العوينات، حيث جرت "متابعة المشتبه فيه وفق إجراءات المثول الفوري وإحالته على محكمة الجنح".

وقضت المحاكمة بتأجيل القضية الى يوم 28 يونيو المقبل، مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.

المصدر: النهار