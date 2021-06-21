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مصر.. دفن المنتج هاني جرجس فوزي بمقابر المسلمين ومصدر مقرب يكشف اعتناقه الإسلام قبل وفاته

مجتمع

مصر.. دفن المنتج هاني جرجس فوزي بمقابر المسلمين ومصدر مقرب يكشف اعتناقه الإسلام قبل وفاته
RT
المخرج والمنتج المصري الراحل هاني جرجس فوزي
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فجر مصدر مقرب من عائلة المخرج والمنتج المصري الراحل هاني جرجس فوزي مفاجأة بإعلانه اعتناق الأخير الإسلام قبل وفاته، حيث تم دفنه بمقابر الأسرة التي اشتراها خصيصا عقب دخوله الإسلام.

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وفاة المخرج والمنتج المصري هاني جرجس فوزي
وفاة المخرج والمنتج المصري هاني جرجس فوزي

وقال المصدر لوسائل إعلام مصرية إن الراحل تزوج من مسلمتين قبل وفاته، وذلك السبب الذي جعله يعتنق الدين الإسلامي.

ورفض هاني جرجس فوزي إشهار إسلامه كي لا يثير الفتنة بين أتباع الديانتين.

وكان شقيقه المخرج الراحل أسامة فوزي اعتنق الإسلام أيضا، لزواجه من الفنانة سلوى خطاب، التي انفصل عنها بعد ذلك.

وتوفي المنتج والمخرج المصري هاني جرجس فوزي صباح الأحد.

ويعتبر الراحل أحد أبرز المنتجين في مصر في تسعينات القرن العشرين.

المصدر: RT + ناصر حاتم

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