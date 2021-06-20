وفاة المخرج والمنتج المصري هاني جرجس فوزي

توفي صباح الأحد المخرج والمنتج المصري الكبير هاني جرجس فوزي ودفن في مقابر العائلة، حسبما أفاد الناقد الفني محمود موسى.

وهاني جرجس هو ابن المنتج الكبير جرجس فوزي، ويعتبر أحد كبار المنتجين في مصر بفترة تسعينيات القرن العشرين.

وسبق وأنتج العديد من الأفلام، ووصل رصيده السينمائي إلي 44 فيلما مع أكبر النجوم في مصر منهم نور الشريف، وشريهان.

ومن أشهر أعماله فيلم "بحب السيما" بطولة محمود حميدة وليلى علوي، كما أخرج فيلم "بدون رقابة".

المصدر: اليوم السابع