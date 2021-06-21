لبنان.. إشكال على أفضلية تعبئة البنزين يتطور إلى إطلاق نار - فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بأن إشكالا وقع أمام محطة للمحروقات في محلة الريجي في القبة بطرابلس على أفضلية الدور في تعبئة البنزين، ما لبث أن تطور إلى تضارب وإطلاق نار.

وذكرت المصادر، أن "هناك معلومات عن إصابة شخص في قدمه، وأنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وطوقت قوة من الجيش اللبناني المنطقة، فيما بدأت القوات الأمنية بملاحقة مطلق النار.

فرضت أزمة البنزين على اللبنانيين إدخال تعديلات كثيرة على حياتهم وأجبرتهم على التنازل عن عادات طبيعية تتعلق بتنقلاتهم اليومية واللجوء إلى حلول لم تكن متصورة من قبل.

من جهته، أكد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، الأسبوع الماضي، أن "دعم البلاد للبنزين لن يدوم وسيتوقف في نهاية المطاف"، داعيا مواطنيه للاستعداد لوقف دعم البنزين.

وقال: "علينا أن نتعود ونقتنع أن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، دون أن نعرف، سينتهي".

وأضاف: "الذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 ألف ليرة لبنانية، سيتوقف عن استعمال السيارة، وسيستعمل وسيلة أخرى".

المصدر: "النهار" + "رويترز"