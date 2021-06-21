لافروف يروي شعرا حكاية "أطول يوم في العام"

تبقى ذكريات الحرب الوطنية العظمى في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق حاضرة دائما في دول المنطقة على المستويين الشعبي والرسمي.

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وبمناسبة حلول الذكرى الثمانين لبدء الحرب الوطنية العظمى، المرتبطة بالغزو النازي بين عامي 1941 إلى 1945، ألقى وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة القصائد.

وشارك في هذه الفعالية كل من وزراء خارجية أذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

بدوره ألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قصيدة للشاعر السوفيتي، قنسطنطين سيمونوف، بعنوان "أطول يوم في العام" تقول كلماتها:

ذلك اليوم الطويل من العام

بطقسه المشمس الصافي،

أتى لنا جميعاً بالواقعة

لتلازمنا أعواماً أربعة

وتترك فينا وفي أرضنا

آثار عقدين أو ثلاث

فلا نكاد نصدق أننا لا زلنا نحيا

تمنح أمواتنا تذكرة

للراحلين من القرابى

وتضيف للقائمة

من يبقى ومن يذهب

أما التاريخ فينصب

المسلاّت وراء المسلّات

المصدر: RT