ميركل ترى أن يوم 22 يونيو 1941 سبب لشعور الألمان بالخجل

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن 22 يونيو 1941 يوم اعتداء ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي يجب أن يسبب الشعور بالخجل لدى الألمان.

وذكرت ميركل، في رسالة فيديو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الدورية لبدء الحرب الوطنية العظمى، أن ألمانيا تعترف بمسؤوليتها عن جرائم النظام النازي، ويشمل ذلك الحفاظ على ذكرى ما حدث.

وأضافت ميركل: "بعد أيام قليلة، في 22 يونيو، ستحل الذكرى السنوية لهجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي. وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية بالهجوم الألماني على بولندا عام 1939، قامت ألمانيا بعد مرور عامين على ذلك، بفتح الفصل الثاني المرعب في هذه الحرب. بالنسبة لنا، نحن الألمان يجب أن يعتبر هذا اليوم كسبب للخجل".

وتابعت ميركل القول: "تقر جمهورية ألمانيا الاتحادية بمسؤوليتها المستمرة عن جرائم النظام النازي. وهذا يشمل المحافظة على ذكرى حدث على الدوام. ولا ينبغي نسيان ذلك. نحن مدينون بذلك لملايين الضحايا وأحفادهم. وهذه المسؤولية تزيد واجبنا تجاه العمل من اجل السلام وقيام نظام دولي قائم على القواعد".

المصدر: نوفوستي