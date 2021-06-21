انطلاق أول رحلة سياحية بحرية من الولايات المتحدة لأول مرة منذ 15 شهرا

اصطف السياح لركوب سفينة "فريدوم أوف ذا سيز" التابعة لشركة رويال كاريبيان، في أول رحلة سياحية تنطلق من ميناء أمريكي منذ أن تسببت جائحة كورونا في تعليق الرحلات قبل 15 شهرا.

ووصل المسافرون إلى رصيف ميناء ميامي يوم الأحد وهم يجرون حقائبهم، في مشهد لم يحدث في أكبر ميناء للرحلات البحرية منذ مارس 2020.

ويمكن أن تحمل السفينة "فريدوم أوف ذا سيز" 4500 راكب ومن المتوقع أن تقل 650 راكبا في أول جولة والتي تستمر ليلتين، وجميعهم من موظفي رويال كاريبيان المتطوعين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن كارولينا خيمينز (25 عاما)، وهي طالبة حقوق تلقت دعوة للمشاركة في الرحلة "أشعر حقا أنني بأمان مع الكمامة، وقد تلقيت التطعيم، لذلك أشعر بالراحة إزاء هذا".

وأضافت "أمر مؤسف أن استغرق الأمر كل هذا الوقت للعودة، لكنني أعتقد أنه شيء ما كان أحد ليستطيع التحكم به، وأنا سعيدة أننا هنا الآن ونعود إلى الوضع الطبيعي".

After a prolonged wait we're excited to finally have Adventure of the Seas return home to Cozumel as the first cruise ship to return to Mexico and Latin America. pic.twitter.com/06GzrpeK2A — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) June 18, 2021

To all the dads who inspire us to be bold, happy Father's Day! pic.twitter.com/ZnYSr6sRlf — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) June 20, 2021

المصدر: وكالات