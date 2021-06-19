إدخال المغنية ماكسيم في حالة غيبوبة اصطناعية

قالت ممثلة المغنية مارينا أبروسيموفا، المعروفة بالاسم المستعار MakSim، إنه تم إدخال هذه الفنانة الشابة في حالة غيبوبة اصطناعية.

وأضافت الممثلة: "على ما يبدو أنها مصابة بمرض كوفيد، رغم أن نتائج الاختبارات كانت سلبية".

وذكرت مصادر طبية، أن المغنية مصابة بالالتهاب الرئوي المترافق بتلف رئوي شديد وانخفاض كبير في التشبع بالأكسجين.

Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, у нее пневмония с сильным поражением легких, но тесты на коронавирус отрицательные https://t.co/Ift4X8LLM4pic.twitter.com/tezxlZ0gvL — РИА Новости (@rianru) June 19, 2021

وأوضحت ممثلة المغنية، أن "تشبع الدم بالأكسجين لا يزال عند مستويات متدنية للغاية. لم يظهر أي رد فعل من جانبها تجاه تزويدها بالأكسجين، ولم يتم تنظيف رئتيها، لذلك قرر الطبيب المعالج وضعها في غيبوبة".

ونوهت الممثلة، بأن الفنانة ستبقى في حالة الغيبوبة، على مدى عدة أيام.

وقالت: "يعطي الطبيب توقعات إيجابية إلى حد ما، ويؤكد أن هذه الغيبوبة كانت ضرورية حتى لا يحدث جوع بالأكسجين، وتُبذل الآن كل الجهود لتطهير الرئتين، ولاحقا سيتم إخراجها تدريجيا من الغيبوبة".

المصدر: نوفوستي