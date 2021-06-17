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السعودية.. اعتقال مغني راب في الرياض أثناء غنائه أمام حشد كبير

مجتمع

السعودية.. اعتقال مغني راب في الرياض أثناء غنائه أمام حشد كبير
Reuters
السعودية.. اعتقال مغني راب في الرياض أثناء غناءه أمام حشد كبير
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإلقاء قوات الأمن السعودية القبض على مغني راب أمام حشد من المواطنين، تجمعوا حوله في أحد المجمعات التجارية بالرياض.

وأظهر الفيديو مغني الراب وهو يؤدي إحدى الأغنيات وسط تجمع المتسوقين، وفوجئ برجال الأمن يلقون القبض عليه.

ولم يعرف من هو مغني الراب الذي ظهر في الفيديو، ولم تعلق الأجهزة الأمنية السعودية على أي معلومات عنه، فيما من المنتظر أن يصدر بيان عن الجهات المختصة يكشف ملابسات الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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