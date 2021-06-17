سوريا .. مصرع 4 طلاب جامعيين بحادث سير

قتل أربعة طلاب جامعيين وأصيب 10 آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم على طريق جبلي في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.

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وانقلبت الحافلة التي كانت متجهة من اللاذقية إلى منطقة الغاب في حماة ومعظم ركابها من طلاب جامعة "تشرين"، على أوتستراد بيت ياشوط ـ نهر البارد على منعطف الطريق عند قرية تمازة التابعة لمحافظة حماة.

ونقلت وكالة سانا عن شرطة ناحية سلحب أن الجرحى تعرضوا لإصابات متوسطة إلى خطيرة، ونقلوا إلى مشفيي السقيلبية وحماة، ورجّح أن تكون السرعة الزائدة سببت الحادث.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الطلاب الذين قضوا في الحادث وهم شابان وفتاتان.

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المصدر: سانا