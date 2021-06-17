مصر.. الصدفة تقود قوات الأمن للقبض على متهم خطير هارب من السجن في يناير 2011

نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطيرة الهارب من السجون في يناير 2011 بمحافظة أسيوط.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تمكنت القوات من ضبط المتهم، خلال مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن أسيوط لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أسيوط، حيث لاحظت القوات قدوم إحدى السيارات بسرعة من مدق بالطريق الصحراوي.

وتمكنت قوات الأمن في أسيوط من ضبط قائد السيارة عقب محاولته الهرب وتبين أنه عنصر إجرامي وهارب من السجون خلال يناير 2011 - له معلومات جنائية وضبط بحوزته بندقية آلية – 2 خزينة – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرام – مبلغ مالى – 5 هاتف محمول.

وبتفتيش السيارة تم العثور على (طبنجة بخزينتها عدد من الطلقات نارية، 5 أكياس بداخلهم كمية مادة الشابو وزنت 50 جرام – كيس بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام – عدد من فوارغ الطلقات النارية) تبين قيام المذكور بإخفائها داخل تابلوه السيارة.

ويشار إلى قيامه بانتحال اسم شقيقه خشية ضبطه لكونه هاربا من السجون ومطلوبا ضبطه فى أحكام قضائية بمحافظة أسيوط.

المصدر: الوفد