تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

قال مصدر مسؤول بالمستشفى الخاص الذي تخضع فيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز للعلاج، إن حالتها الصحية تتحسن ولكن ببطئ شديد.

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وأشار المصدر إلى أن الفنانة تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال أحد الأجهزة الطبية، وما زالت الرئة تعاني من تليف بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه من يعاني من تليف في الرئة وأصيب بفيروس كورونا يحتاج إلى وقت لكي تستعيد الرئة عافيتها مرة أخرى من خلال وضعه على أجهزة التنفس.

وأكد أن دلال عبدالعزيز لا تعلم خبر وفاة زوجها، بناء على طلب أسرتها الذين يخشون من تدهور صحتها حال معرفتها بالنبأ، مشيرا إلى أن أسرة الفنانة طالبوا عدم معرفتها بالخبر، وشددوا على طاقم التمريض بعدم تداول أي معلومات تخص الراحل سمير غانم أمامها.

المصدر: الوطن