مصر.. تطورات الحالة الصحية لـ4 فنانين أبرزهم دلال عبد العزيز وفاطمة كشري

يعاني 4 فنانين مصريين من مشاكل صحية خلال الآونة الأخيرة، أبرزهم الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وآخرهم الفنانة فاطمة كشري.

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وتشهد الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، تحسنًا نسبيًا على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد ما يزيد على 5 أسابيع قضتها في العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من تدهور في حالتها الصحية بسبب تداعيات الفيروس.

وحتى الآن تعاني دلال عبدالعزيز من مشكلات في الرئة وصعوبة شديدة في التنفس، كأثر سلبي من الإصابة بالفيروس التاجي، وتحتاج إلى وضع قناع الأكسجين بشكل دائم حيث إن مستوى الأكسجين فى الجسم أقل من 90 مما يستدعي بقاءها في العناية المركزة.

وتخضع فاطمة كشري للعلاج داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وتُجري بعض الأشعة والفحوصات اللازمة، بعد المتاعب التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة، إثر فشل العملية الجراحية التي أجرتها في شهر مارس الماضي، وصرحت لـ«الوطن» بأن هناك آلاماً شديدة بمنطقة البطن وتكوّن صديد حول الجرح القديم.

من جانبه، أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب إصابته بورم في المخ، وذلك بعد فترة من شفائه من السرطان، مطالبًا الجمهور بالدعاء له.

وكتب زكي عبدالوهاب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء».

ويخضع الفنان شريف دسوقي لجلسات تأهيل نفسي، بعد نجاح عملية بتر قدمه الشهر الماضي، إثر مضاعفات بالقدم السكري، فيما لا تزال الزيارة ممنوعة عنه بشكلٍ تام بأمر الأطباء، ومن المُقرر الخروج من المستشفى الفترة المُقبلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية