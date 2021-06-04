حالتها حرجة.. عمرو سعد يكشف التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشف الفنان المصري عمرو سعد خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز المصابة بفيروس كورونا.

وقال عمرو سعد إنه يتواصل مع الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، خلال فترة علاجها الحالية بالمستشفى من فيروس كورونا.

وأضاف سعد: "تربطني علاقة عاطفية مع الفنانة دلال عبد العزيز، خاصة بعد مسلسل ملوك الجدعنة، وحدثت معايشة، وبحس إنها قريبة مني جدا كأنها أمي، ولو شوفتها هقولها قومي وروحي البيت، لكن حالتها حرجة شوية".

المصدر: "صدى البلد" المصرية