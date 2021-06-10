 
مباشر

وفاة المخرج محمد سامي تثير ضجة كبيرة في مصر

مجتمع

وفاة المخرج محمد سامي تثير ضجة كبيرة في مصر
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlf1

تسببت وفاة المخرج محمد سامي، ضجة كبيرة في مصر خلال الساعات الماضية، حيث تبين بعد ذلك وفاة مخرج آخر كبير يدعى محمد سامي.

وفاة المخرج محمد سامي تثير ضجة كبيرة في مصرالمخرج الراحل
إقرأ المزيد
محمد رمضان يعلق على المشهد الأزمة الذي جمعه مع الفنان إسماعيل ياسين
محمد رمضان يعلق على المشهد الأزمة الذي جمعه مع الفنان إسماعيل ياسين

وأكدت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن المخرج الذي توفي هو محمد سامي والد المخرج ياسر سامي، ووالد الإعلامية ماهى سامي. 

وكان الفنان إيساف قد نعى المخرج الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتى الفنية، وأول من أقتنع بيا والد أصدقائي ماهى وتامر والمخرج ياسر سامي".

المصدر: أخبار اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا