مصر.. 105 أزواج حمام بلدي هدية صباحية لأهل العريس في صعيد مصر

تختلف "عادة الصباحية" في مصر من منطقة إلى أخرى، كما تتميز في منطقة نجع الخولي بمدينة دشنا بمحافظة قنا في الصعيد.

وقدم أهل عروس هدية "صباحية" تمثلت في 105 أزواج حمام بلدي لأهل العريس عقب ليلة الزواج حتى اليوم السابع.

وقال خالد سعد الدين أحد أبناء منطقة الخولي في مدينة دشنا شمال محافظة قنا في حديث لوسائل إعلام مصرية، إن عادة الحمام المحشي البلدي في يوم الصباحية ثابتة وراسخة من قديم الأزل.

وأضاف أنهم توارثوها أبا عن جد ويطبقها الفقير قبل الغني وتعتبرها الأسرة والكبار والصغار في المنطقة قيمة وكرامة ابنتهم المتزوجة.

وصرح بأنه في حالة نقصان عدد الحمام تتعرض العروس للتنمر بين أقرانها من أهل المنطقة لذلك تحرص الأسرة على إتمامها.

وتابع قائلا: "الأسرة أو عائلة الفتاة المقبلة على الزواج، تحرص قبل أيام من الزواج على شراء الحمام البلدي حتى قبل جهاز العروسة، ويكون الاتفاق تم مع تاجر أو مزارع أو يشترونه من أشخاص معينين معروفين بمواصفات معينة من حيث النوعية والحجم، ويتم تجهيز الحمام قبل الزفاف".

وأفاد بأن عدد أزواج الحمام البلدي 105 أزواج لا ينتقص منها شيء، وهذا الرقم الفردي وضعوه الكبار قديما، موضحا أن غلاء الأسعار وزيادة التكاليف خفضت عدد أزواج الحمام الآن إلى 70، بواقع 36 في الصباحية و14 في اليوم الثالث للزواج و20 في سابع يوم.

المصدر: RT